Internazionali d’Italia dove vederli in tv e in streaming

Internazionali Bnl d’Italia, tappa romana del circuito Atp Masters 1000 di tennis che radunerà nella Capitale i grandi campioni della racchetta. Il tabellone principale scatterà infatti il 7 maggio con il primo turno, preceduto due giorni prima dal sorteggio. Allora sapremo quale sarà il primo avversario di Jannik Sinner, a caccia della sua prima vittoria al Foro Italico e al rientro dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. La terra battuta però si solleverà già dal 29 aprile con le pre-qualificazioni che proseguiranno fino al 2 maggio. Il 5 e il 6 spazio alle qualificazioni Atp e Wta e al completamento dei rispettivi tabelloni del singolare. Ecco dove seguire le gesta di tutti i campioni che animeranno il torneo romano di tennis.Internazionali d’Italia, dove vedere le partite in tv e streamingLo stadio dei Marmi ospita la SuperTennis Arena (Imagoeconomica). 🔗 Lettera43.it - Internazionali d’Italia, dove vederli in tv e in streaming Tutto pronto per gliBnl, tappa romana del circuito Atp Masters 1000 di tennis che radunerà nella Capitale i grandi campioni della racchetta. Il tabellone principale scatterà infatti il 7 maggio con il primo turno, preceduto due giorni prima dal sorteggio. Allora sapremo quale sarà il primo avversario di Jannik Sinner, a caccia della sua prima vittoria al Foro Italico e al rientro dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. La terra battuta però si solleverà già dal 29 aprile con le pre-qualificazioni che proseguiranno fino al 2 maggio. Il 5 e il 6 spazio alle qualificazioni Atp e Wta e al completamento dei rispettivi tabelloni del singolare. Eccoseguire le gesta di tutti i campioni che animeranno il torneo romano di tennis.vedere le partite in tv eLo stadio dei Marmi ospita la SuperTennis Arena (Imagoeconomica). 🔗 Lettera43.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milano Cortina 2026, ecco l’hospitality dei Giochi. Pellegrini: “Italia a livelli internazionali” - (Adnkronos) – Milano Cortina 2026 si mostra al mondo e inizia a delineare il programma di hospitality dei prossimi Giochi invernali. Tutto in un evento dedicato, nella pittoresca cornice di Palazzo Giureconsulti a Milano. Alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni, e di Federica Pellegrini, stella del nuoto azzurro e ambassador delle Olimpiadi 2026. L’evento, moderato […] 🔗periodicodaily.com

Internazionali d’Italia 2025: tutti gli azzurri in tabellone e le wild-card assegnate - Saranno almeno 21, tra aventi diritto e wild card, in attesa dell’esito delle qualificazioni, per le quali non sono state ancora rilasciate entry list femminile ed inviti per entrambi i tabelloni cadetti, gli italiani che prenderanno parte ai main draw degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Inoltre deve essere ancora assegnata una wild card nel tabellone principale di singolare maschile, ed è probabile, ma non ancora certo, che questa possa andare ad un tennista italiano. 🔗oasport.it

Motocross. Il pilota sedicenne Niccolò Mannini stupisce ancora tutti. Trionfo nella seconda prova degli Internazionali d’Italia - Miglior avvio di stagione non se lo poteva augurare Niccolò Mannini, il sedicenne pilota senese di motocross che, approdato in sella ad una TM ufficiale, si appresta ad affrontare un 2025 già snodo cruciale della sua ancor breve carriera. Niccolò (nella foto) ha infatti trionfato nella seconda e decisiva prova degli Internazionali d’Italia classe 125, disputata a Montevarchi, su una pista resa difficilissima dalle abbondanti piogge dei giorni precedenti. 🔗sport.quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Internazionali d’Italia, dove vederli in tv e in streaming; Internazionali BNL d'Italia 2025: date, tabellone, biglietti e dove vederli in TV; Che spettacolo la nuova SuperTennis Arena! Preparatevi anche a un super weekend; Tennis Roma Internazionali d’Italia 2025: Sinner, date, biglietti, orari. La guida completa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Quanto costa un biglietto per gli Internazionali Bnl d’Italia? - Dal Campo Centrale alla nuova Supertennis Arena, passando per la Grand Stand e il ground. Quando costa entrare agli Internazionali d'Italia. 🔗msn.com

Internazionali BNL d’Italia 2025, la programmazione tv: calendario, programmazione tv Rai e Sky - Internazionali BNL d'Italia 2025. Rai 2 manda in onda, in diretta e in chiaro, undici sfide, fra cui la finale del circuito maschile. 🔗maridacaterini.it

Calendario Internazionali d’Italia 2025: programma dalle qualificazioni alla finale, orari sessioni, tv - Ci attendono due settimane di grande tennis a Roma: dal 5 al 18 maggio si disputeranno gli Internazionali d'Italia 2025 di tennis. Lunedì 5 e martedì ... 🔗oasport.it