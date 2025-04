Fedez furioso per i nuovi commenti di Marco Travaglio | tira in ballo anche Chiara Ferragni

Marco Travaglio torna a parlare dell’intervista con Fedez a Muschio Selvaggio e il rapper replica, tirando in ballo anche Chiara Ferragni. 🔗 Comingsoon.it - Fedez furioso per i nuovi commenti di Marco Travaglio: tira in ballo anche Chiara Ferragni torna a parlare dell’intervista cona Muschio Selvaggio e il rapper replica,ndo in. 🔗 Comingsoon.it

Fedez svela perché Carlo Conti ha disattivato i commenti su Instagram: “Chiedo scusa” - Fedez ha chiesto pubblicamente scusa a Carlo Conti. Durante il Festival di Sanremo, alcune sue dichiarazioni hanno scatenato gli hater contro il conduttore.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sanremo 2025, Lucarelli e il green carpet: i commenti su Tony Effe e Fedez - (Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli accende i riflettori su Fedez e Tony Effe scaldando i motori a Sanremo 2025 in attesa di esordire alla conduzione del 'Dopofestival' insieme ad Alessandro Cattelan. Su Instagram, la giornalista ha commentato alcuni degli outfit indossati dai 29 Big in gara alla kermesse canora durante la sfilata per il green carpet. […] 🔗periodicodaily.com

Il significato dei nuovi tatuaggi di Fedez - Scopriamo il messaggio profondo dietro i recenti tatuaggi del cantante e la sua evoluzione personale. Leggi tutto Fedez e i suoi nuovi tatuaggi: un viaggio tra arte e significato su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Fedez contro Myrta Merlino: “L’apice della sua carriera è stato riprendere i bisogni del mio cane” - In una puntata del suo Pulp Podcast, Fedez torna a parlare di Myrta Merlino, con la quale è noto non ci sia un buon rapporto ... 🔗fanpage.it

Chiara Ferragni vuole tornare con Fedez? Gli indizi social lasciano pensare a un ritorno dei Ferragnez - I fan dei Ferragnez si scono scatenati negli ultimi giorni per alcuni gesti social di Chiara Ferragni che lasciano pensare a un tentativo di riconciliazione con Fedez . 🔗affaritaliani.it

Sanremo 2025, Fedez voleva davvero ritirarsi? Emergono nuovi dettagli - Secondo Fabrizio Corona, tuttavia, Fedez avrebbe pensato di ritirarsi poco prima della competizione e ora arrivano nuovi retroscena ... Lucarelli a Verissimo commenta Fedez e Chiara Ferragni ... 🔗msn.com