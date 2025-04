Luigi Magrino carabiniere fuori servizio assiste all' omicidio e ferma il killer E c' è il giallo della pistola

E' stato un carabiniere libero dal servizio, che per puro caso si trovava nell'area di servizio sulla Domiziana, a fermare subito Giancarlo Pagliaro, l'uomo che ha esploso i colpi che ieri, 28 aprile, hanno freddato Luigi Magrino, 41enne di Formia. E' il retroscena riportato da Caserta News.

