Torneo delle Regioni 2025 | prosegue a gonfie vele la 61^ edizione

prosegue a gonfie vele fino a giovedì 1° maggio il 61° Torneo delle Regioni, la competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con la FIGC. L’edizione 2025 si tiene nei territori romagnoli colpiti dalle alluvioni del 2023 e 2024. L’evento coinvolge circa 1300 atleti provenienti da tutta Italia che si sfidano negli impianti delle province di di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Nel ravennate i comuni coinvolti sono Lugo, Russi, Modigliana, Cervia.“Abbiamo voluto fortemente il Torneo in questi territori come testimonianza di quello che è stato fatto in poco tempo in Emilia Romagna per ripartire”, così Johannes Donati, delegato FIGC Ravenna, nel comitato organizzativo. “Una scelta simbolica per una terra che guarda sempre avanti, partendo anche dai giovani e dallo sport, come occasione di crescita singolare e collettiva”. 🔗 Danielebartocciblog.it - Torneo delle Regioni 2025: prosegue a gonfie vele la 61^ edizione fino a giovedì 1° maggio il 61°, la competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con la FIGC. L’si tiene nei territori romagnoli colpiti dalle alluvioni del 2023 e 2024. L’evento coinvolge circa 1300 atleti provenienti da tutta Italia che si sfidano negli impiantiprovince di di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Nel ravennate i comuni coinvolti sono Lugo, Russi, Modigliana, Cervia.“Abbiamo voluto fortemente ilin questi territori come testimonianza di quello che è stato fatto in poco tempo in Emilia Romagna per ripartire”, così Johannes Donati, delegato FIGC Ravenna, nel comitato organizzativo. “Una scelta simbolica per una terra che guarda sempre avanti, partendo anche dai giovani e dallo sport, come occasione di crescita singolare e collettiva”. 🔗 Danielebartocciblog.it

