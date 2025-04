Tragedia nel Mediterraneo centrale | 127 morti e 180 dispersi dall' inizio dell' anno

Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 26 aprile: lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X.Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 7.227, di cui 6.165 uomini, 701 donne, 256 minori e 105 di cui non si conoscono i dati di genere. 🔗 Quotidiano.net - Tragedia nel Mediterraneo centrale: 127 morti e 180 dispersi dall'inizio dell'anno Almeno 127 persone sono morte e 180 risultano disperse sulla rotta delal 26 aprile: lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X.Nello stesso periodo, precisa l'agenzia'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 7.227, di cui 6.165 uomini, 701 donne, 256 minori e 105 di cui non si conoscono i dati di genere. 🔗 Quotidiano.net

Tragedia nel Mediterraneo centrale: 82 morti e 58 dispersi dall'inizio dell'anno - Almeno 82 persone sono morte e 58 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale, dall'inizio dell'anno all' 8 marzo. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 4.767, di cui 3.977 uomini, 512 donne, 70 di cui non si hanno a disposizione dati relativi al genere e 208 bambini. 🔗quotidiano.net

A place of safety: il viaggio nel Mediterraneo centrale di Kepler-452 è un pezzo di teatro civile - Un orizzonte marino blu scuro, scuro-scuro nel mare e poco meno all’orizzonte, tutto desolatamente vuoto, soltanto con una piccola distesa di giubbotti salvagente ancora vagamente arancioni, in primo piano, e intorno qualche traccia di ipotetici petali rosa di alga: questo scatto di Dario Bosio per Emergency, scelto per il manifesto teatrale, presenta davvero molto bene A Place of Safety – Viaggio nel Mediterraneo centrale di Kepler-452. 🔗ilfattoquotidiano.it

Migranti, Frontex: nei primi 2 mesi del 2025 arrivi nel Mediterraneo Centrale +48% - La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato il maggiore incremento nei primi due mesi dell'anno, con un aumento del 48% rispetto all'anno precedente 🔗imolaoggi.it

Tragedia nel Mediterraneo centrale: 127 morti e 180 dispersi dall'inizio dell'anno - Almeno 127 persone sono morte e 180 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 26 aprile: lo rende noto l' Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ... 🔗quotidiano.net

Migranti. Tragedia nel Mediterraneo centrale: 114 morti e 180 dispersi in quattro mesi - Roma, 23 aprile 2025 - Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) in Libia, pubblicato su X, la rotta del Mediterraneo centrale continua a essere una del ... 🔗stranieriinitalia.it

Tragedia nel Mediterraneo: oltre 114 morti e 180 dispersi dall'inizio dell'anno - L'Oim riporta 114 morti e 180 dispersi sulla rotta del Mediterraneo centrale. 6.620 migranti intercettati e riportati in Libia. 🔗quotidiano.net