Germania | gruppo Hela vede in Cina chiave di crescita globale

Cina per tre decenni, il gruppo tedesco Hela, un'azienda a conduzione familiare specializzata in spezie e ingredienti alimentari, considera la Cina una parte vitale della sua strategia globale a lungo termine. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma613158161315812025-04-29Germania-gruppo-Hela-vede-in-Cina-chiave-di-crescita-globale Agenzia Xinhua

Zalewski ‘vede’ l’Udinese: resta l’ultimo gradino prima del rientro totale il gruppo! Il punto sulle sue condizioni - di RedazioneZalewski ‘vede’ l’Udinese: resta l’ultimo gradino prima del rientro totale il gruppo! Il punto sulle condizioni dell’esterno dell’Inter A Nicola Zalewski manca l’ultimo passo da compiere prima del rientro in gruppo. L’esterno polacco si è allenato anche oggi soltanto per metà assieme al resto dei suoi compagni all’Inter, ma domani sarà il giorno giusto per il rientro a tutti gli effetti. 🔗internews24.com

Italia-Germania, Gianni Rivera: «Spalletti ha ricostruito il gruppo. Io non sono stato invitato, ma anche il Milan si è dimenticato di me… Ecco cosa ricordo del 4-3 in Messico» - Le parole di Gianni Rivera, ex calciatore dell’Italia e del Milan, sulla sfida contro la Germania in programma in Nations League Quando c’è Italia-Germania, è inevitabile riandare alla memoria degli Italia-Germania che furono e ai loro protagonisti. Su tutti Gianni Rivera, ovviamente, ovvero l’autore del gol di quel mitico 4-3 del Mondiale 1970 nella “partita […] 🔗calcionews24.com

Germania: leader gruppo commerciale, Europa si allinea a multilateralismo - L’Europa, e la Germania in particolare, e’ sempre stata una sostenitrice del multilateralismo per il bene del futuro comune, nonostante le recenti mosse protezionistiche degli Stati Uniti, ha riferito a Xinhua Michael Schumann, presidente della German Federal Association for Economic Development and Foreign Trade in un’intervista esclusiva. Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

L'ultimo sondaggio per le elezioni in Germania vede la Cdu in testa - AGI - Vince la Cdu, perde la Spd. L'ultimo sondaggio condotto dalla Bild in vista delle elezioni politiche di domani in Germania conferma le tendenze registrate nelle ultime settimane. Nell ... 🔗msn.com

Gruppo Ramstein, la presidenza a Germania e Regno Unito: "Ma gli Stati Uniti restano nell'Udcg" - Regno Unito e Germania erano già subentrati come leader del cosiddetto gruppo di Ramstein, ma finora non era chiaro se si trattasse di una misura temporanea Gli Stati Uniti non presiederanno più ... 🔗it.euronews.com

Germania e Regno Unito assumono la presidenza del Gruppo di contatto sull'Ucraina - Il Gruppo Ramstein, istituito da Joe Biden e presieduto finora dagli Usa, passa a Germania e Regno Unito. Il ministro della Difesa tedesco Pistorius ribadisce l'impegno del Paese nel sostegno a ... 🔗it.euronews.com