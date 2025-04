Quifinanza.it - Azioni Apple in crescita, è il momento giusto per investire?

Il 28 aprile 2025, Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo sul titoloda 220 a 235 dollari per azione. Un segnale chiaro e di fiducia riguardo il potenziale didi lungo periodo dell’azienda, che tuttavia si inserisce in un contesto complesso, ricco di opportunità ma anche di rischi. Dunque, è ilperin?La risposta non può essere immediata né banale in questo caso, perché occorre analizzare a fondo i fattori che stanno guidando – e che potrebbero guidare – la performance del titolo.Una valutazione strategica suL’ottimismo di Morgan Stanley surisiede in due elementi fondamentali:la solidità del free cash flow dell’azienda;l’importanza crescente del segmento Services.La solidità del cash flow libero dell’azienda, un indicatore chiave della salute finanziaria, molto considerato dagli analisti e dagli investitori perché rappresenta la capacità concreta di generare liquidità in eccesso, al netto delle spese operative e degli investimenti necessari per mantenere o far crescere l’attività;L’importanza crescente del segmento Services, che comprende App Store,Music, iCloud, e altri servizi digitali. 🔗 Quifinanza.it