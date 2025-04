Conclave due cardinali elettori non presenti per motivi si salute | si abbassa quorum per elezione Papa

Conclave inizierà il 7 maggio alle ore 16:30 con 133 cardinali elettori. L'annuncio delle due assenze è stato ufficializzato dal direttore della Sala Stampa Vaticana 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Conclave, due cardinali elettori non presenti per motivi si salute: si abbassa quorum per elezione Papa Ilinizierà il 7 maggio alle ore 16:30 con 133. L'annuncio delle due assenze è stato ufficializzato dal direttore della Sala Stampa Vaticana 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Conclave, due cardinali elettori non presenti per motivi si salute: si abbassa quorum per elezione Papa - Il Conclave inizierà il 7 maggio alle ore 16:30 con 133 cardinali elettori. L'annuncio delle due assenze è stato ufficializzato dal direttore della Sala Stampa Vaticana 🔗tgcom24.mediaset.it

Il messinese Franco Montenegro tra i cardinali elettori del prossimo Conclave - Il cardinale messinese Franco Montenegro figura tra i 135 Cardinali Elettori chiamati a partecipare al prossimo Conclave nella solenne cornice della Cappella Sistina . In quanto membro del Collegio Cardinalizio e con età inferiore agli 80 anni , il prelato messinese prenderà parte all’elezione del successore di papa Francesco , contribuendo con la sua esperienza e il suo sguardo pastorale al... 🔗feedpress.me

Conclave, 13 cardinali in eccesso. Il mistero della sanatoria ordinata da Papa Francesco (per aggirare il limite dei 120 elettori) - Per i cardinali che si sono riuniti per la terza volta in congregazione generale, non ci sono dubbi: anche se è superato il limite di centoventi cardinali elettori stabilito da Paolo VI, ma... 🔗ilmessaggero.it

