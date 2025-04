Non accetta la fine della relazione e perseguita la sua ex | denunciato trentenne

accettare la fine della relazione amorosa, motivo per il quale da un po' non farebbe altro che andare appresso alla sua ex, cercandola con insistenza. Ad essere denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento, per l'ipotesi di reato di atti persecutori, è stato un.

