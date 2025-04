Leviathan Labs presenta RISE OF THE TYRANT

Leviathan Labs presenta: RISE OF THE TYRANT, il nuovo titolo della collana amgaeuromanga, ora in preordine e in offerta speciale sul nostro sito!La dinastia di inventori più rinomata del pianeta ha creato un colosso meccanico per contrastare un’ombra cosmica incombente. Al timone, però, non c’è un eroe senza macchia, ma un giovane rampollo costretto a misurarsi con i limiti del proprio cuore.In apparenza, Rise of the TYRANT ripercorre le orme dei grandi mecha giapponesi: tecnologia avanzata, battaglie stellari e un pilota ribelle pronto a sfidare il destino. Ma molto presto, il luccichio dell’eroismo svanisce: quello che resta è un paesaggio di macerie, rimorsi e attimi rubati alla speranza.Il vero antagonista? Non è solo la minaccia cosmica, ma il dubbio che si insinua nell’animo del protagonista. 🔗 Nerdpool.it - Leviathan Labs presenta RISE OF THE TYRANT presenta: RISE OF THE, il nuovo titolo della collana amgaeuromanga, ora in preordine e in offerta speciale sul nostro sito!La dinastia di inventori più rinomata del pianeta ha creato un colosso meccanico per contrastare un’ombra cosmica incombente. Al timone, però, non c’è un eroe senza macchia, ma un giovane rampollo costretto a misurarsi con i limiti del proprio cuore.In apparenza, Rise of theripercorre le orme dei grandi mecha giapponesi: tecnologia avanzata, battaglie stellari e un pilota ribelle pronto a sfidare il destino. Ma molto presto, il luccichio dell’eroismo svanisce: quello che resta è un paesaggio di macerie, rimorsi e attimi rubati alla speranza.Il vero antagonista? Non è solo la minaccia cosmica, ma il dubbio che si insinua nell’animo del protagonista. 🔗 Nerdpool.it

Su questo argomento da altre fonti

Leviathan Labs presenta Mother House – Preparatevi a varcare la soglia di un incubo - Leviathan Labs apre ufficialmente i preordini di “Mother House“, il fumetto che vi trascinerà in una storia familiare contorta e disturbata, dove la catarsi di un figlio prende la forma di un incubo troppo reale, intrappolato tra le mura di una casa che è molto più di quello che sembra. E non finisce qui. Ogni volume preordinato porterà con sé un macabro regalo: il modellino della casa da costruire, per farvi sentire ancora più dentro all’oscurità di “Mother House”. 🔗nerdpool.it

Leviathan Labs presenta LOCUST – ULTIMATE COLLECTION - Leviathan Labs è orgogliosa di annunciare l’uscita di LOCUST – ULTIMATE COLLECTION, l’edizione integrale che raccoglie i due volumi della saga apocalittica che ha infestato le menti dei lettori con il suo incubo post-pandemico. La storia segue Max, un uomo che tenta di sopravvivere in un mondo in cui gli esseri umani si trasformano in locuste fameliche, divorando tutto ciò che incontrano. Ma il vero orrore non sono solo le creature: mentre la civiltà sprofonda nel caos, anche l’umanità si rivela sempre più crudele, sempre più bestiale. 🔗nerdpool.it

Ambrosia Gin presenta un’esperienza unica di mixology alla Florence Cocktail Week 2025 - Un evento esclusivo a La Ménagère con The Barber Shop RM tra miscelazione d’autore e sostenibilità. Ambrosia Gin, il primo gin italiano carbon neutral, sarà protagonista di un evento esclusivo in occasione della Florence Cocktail Week 2025, che si terrà dal 7 al 13 aprile a Firenze. La serata... 🔗firenzetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Leviathan Labs presenta RISE OF THE TYRANT; Saga – il festival delle storie – Capitolo II. Il Festival dove la fantasia diventa realtà!; Latina Nerd Fest 2025: dove il cosplay diventa una missione di vita (e il K-Pop una battaglia epica!). 🔗Cosa riportano altre fonti