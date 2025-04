I consiglieri Di Biase Di Fabio e Carretta | Metodo inaccettabile nella gestione provinciale

consiglieri provinciali di Fratelli d'Italia e Lega, Carla Di Biase, Catia Di Fabio e Claudio Carretta, intervengono in modo critico sull'operato dell'amministrazione provinciale con un comunicato che denuncia «metodi poco trasparenti nella gestione delle risorse».«Sin dall'inizio di questa. 🔗 Chietitoday.it - I consiglieri Di Biase, Di Fabio e Carretta: "Metodo inaccettabile nella gestione provinciale" provinciali di Fratelli d'Italia e Lega, Carla Di, Catia Die Claudio, intervengono in modo critico sull'operato dell'amministrazionecon un comunicato che denuncia «metodi poco trasparentidelle risorse».«Sin dall'inizio di questa. 🔗 Chietitoday.it

