In arrivo 50 nuovi alloggi detentivi al Due Palazzi

arrivo sul fronte della sicurezza negli istituti di pena del Triveneto. A parlare è stato oggi 29 aprile il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari. «Più di 50 poliziotti penitenziari sono in arrivo nelle carceri del provveditorato. 🔗 Padovaoggi.it - In arrivo 50 nuovi alloggi detentivi al "Due Palazzi" Novità importanti insul fronte della sicurezza negli istituti di pena del Triveneto. A parlare è stato oggi 29 aprile il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari. «Più di 50 poliziotti penitenziari sono innelle carceri del provveditorato. 🔗 Padovaoggi.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il diritto all’abitazione. In arrivo sei nuovi alloggi per persone con disabilità - Sei alloggi di proprietà pubblica per persone con disabilità, in zona Fornaci, sono stati consegnati dalla Spes alla Società della Salute Pistoiese nella mattinata di ieri. Un passo avanti importante per l’intera città di Pistoia, soprattutto in un quartiere densamente popoloso e popolare come quello delle Fornaci, che abbraccia pienamente anche le esigenze di persone e famiglie con disabilità. La consegna degli edifici, i cui lavori di ristrutturazione e adeguamento sono terminati nel dicembre scorso, fa parte di uno dei due progetti presentati dalla SdS per l’approvazione di finanziamenti ... 🔗lanazione.it

Edilizia popolare: in arrivo finanziamento regionale per costruire 13 nuovi alloggi in Sant'Ermete - In arrivo al Comune di Pisa un nuovo finanziamento dalla Regione Toscana per demolire uno dei vecchi edifici popolari di Sant’Ermete in via Rubattino, in attuazione a quanto previsto dal Masterplan modificato dall’amministrazione comunale nel 2022, e ricostruire un nuovo edificio ERP sempre nel... 🔗pisatoday.it

Piano regionale per lo sport, in arrivo nuovi bandi: "Finanziamenti per 50 milioni di euro" - La Regione Puglia ha presentato il Programma Operativo 2025 per lo sport: le risorse complessive messe a disposizione saranno pari a 50 milioni di euro. Il nuovo ciclo di investimenti si lega alla sfida pugliese per diventare 'Regione Europea dello Sport 2026'. I fondi serviranno per garantire a... 🔗baritoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In arrivo 50 nuovi alloggi detentivi al Due Palazzi; Edilizia popolare: in arrivo finanziamento regionale per costruire 13 nuovi alloggi in Sant'Ermete; VICENZA | DISAGIO ABITATIVO, IN ARRIVO 8 ALLOGGI ALLA EX SCUOLA ‘FANTONI’ DI DEBBA; Housing sociale, in arrivo sette appartamenti a Santa Maria Novella. 🔗Approfondimenti da altre fonti

In arrivo 50 nuovi alloggi detentivi al "Due Palazzi" - A dichiararlo è stato oggi 29 aprile il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari che ha anche annunciato l'inserimento nell'organico del Triveneto di più di 50 poliziotti pen ... 🔗padovaoggi.it

Emergenza abitativa, in arrivo sessanta nuovi alloggi a Reggio Emilia - Reggio Emilia Entro quest’anno 60 alloggi pubblici sfitti di proprietà ... colpisce settori sempre crescenti della nostra società, arrivando a coinvolgere anche persone che lavorano, ma ... 🔗msn.com

Messina. Al via la demolizione dell’ex caserma Nervesa: al suo posto 50 nuove case - “Sorgeranno 50 nuovi alloggi, dando nuovo impulso al nostro territorio. Messina investe nel futuro e nella qualità della vita dei suoi cittadini”, ha commentato il sindaco Federico Basile. 🔗tempostretto.it