Giorgetti ministro dell'anno. Il premio del Financial Times

Il 2025 di Giancarloè iniziato con un riconoscimento tutt’altro che banale. Ildell’Economia è stato infatti nominato “delle Finanze” da The Banker, rivista internazionale di economia e finanza del gruppo. Questoannuale celebra i leader che riescono a promuovere la crescita economica e a mantenere la stabilità finanziaria nei loro Paesi. Secondo la testata,si è distinto sia a livello europeo che globale, grazie al suo impegno nel ridurre il deficit pubblico e nel sostenere gli investimenti, con una visione strategica mirata a contenere il debito pubblico italiano. The Banker ha sottolineato come il suo lavoro abbia portato a guadagnarsi rispetto e credibilità, nonostante le difficoltà storiche che l’Italia affronta sul piano economico, tra cui crescita stagnante, bassa produttività ed evasione fiscale elevata.