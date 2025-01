Anteprima24.it - FOTO/ Fortorina, Smart ‘centra’ un cinghiale: illesi i due occupanti della vettura

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente nel tardo pomeriggio odierno sulla, poco prima dell’uscita di Pesco Sannita, direzione Benevento. Unaha centrato in pieno un, l’auto ha girato diverse volte su se stessa e poi ha terminato la sua corsa sul muro di contenimento, invadendo la corsia opposta.Fortuna ha voluto che non arrivasse alcuna macchina nel senso opposto. Alla guidapiccola auto, due cittadini di Benevento: un uomo di 69 anni, al suo fianco il figlio di 39. Per loro, fortunatamente, solo tanto spavento.L'articolouni dueproviene da Anteprima24.it.