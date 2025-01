Oasport.it - Federico Pellegrino sul podio in Val di Fiemme: “Avevo le gambe, successo di materiali. I giovani fanno bene”

ha conquistato una splendida seconda posizione nello skiathlon del Tour de Ski andato in scena sulle nevi della Val di. L’azzurro è stato spettacolare sul tracciato che tra poco più di un anno ospiterà le gare di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando il miglior risultato in carriera in questa specialità e lanciandosi con grande ottimismo verso la scalata del Cermis che domani chiuderà l’evento a tappe.Il fuoriclasse valdostano ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Come ieri, ho ottenuto il migliore risultato possibile. Sono contento quando in pista riesco a dare il meglio di me: è sempre il mio obiettivo, a prescindere dal risultato. Se poi il meglio di me è meglio degli altri – o di quasi tutti – tanto meglio: sono veramente felice di questo risultato.