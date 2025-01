Biccy.it - Elodie, qual è la sua popstar preferita. Poi confessa: “Taylor Swift non è il mio genere”

, ospite a Deejay Chiama Italia su Radio Deejay da Nicola Savino e Linus ha parlato di ispirazioni musicalindo chi è la sua. E no, non è. “Se sono andata a vedere? No, non è proprio il mio. Sono andata a vedere altri concerti che mi sono piaciuti molto, sempre di donne”, arrivando poi al punto della questione, “Io sono fan sfegatata di una maledetta che non fa neanche più musica, purtroppo, ovvero Rihanna, l’unica da cui mi farei prendere a schiaffi. Rihanna ha fatto delle grandi cose, anche se quando è venuta in Italia non gliene fregava già più niente. Ma purtroppo non fa più musica da anni, dovremmo inginocchiarci e chiederle perché!“.@radiodeejay Chi come@official vorrebbe nuova musica di Rihanna? Ospite a Deejay Chiama Italia la cantante parla dei tanti diversi progetti che ha per le mani: la nuova canzone “Feeling” con Tiziano Ferro, il calendario Pirelli, il doppiaggio nel film Disney “Mufasa”, le due date negli stadi e la parte nel nuovo film di Mario Martone “Fuori”.