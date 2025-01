Ilrestodelcarlino.it - Disabile ‘murato’ in casa: “Non può uscire da aprile”

Osimo (Ancona), 4 gennaio 2025 – Non usa mezzi termini per descrivere quello che sta accadendo a suo figlio e di conseguenza a lei, mamma disperata dopo anni di impegno per garantirgli un presente degno di essere vissuto e un futuro migliore. “È una situazione che ci sta mettendo a dura prova, ma è davvero difficile andare avanti così. Nessuno ci aiuta, nonostante gli appelli che ho inoltrato ai servizi sociali e all’Ast (Azienda sanitaria territoriale). In pratica, è come se fossimo agli arresti domiciliari, io e mio figlio. Ho telefonato e bussato ovunque, ma nulla, è un continuo rimpallo, un’attesa infinita. Non mi resta che chiamare i carabinieri”. Ad affermarlo è Rita Lisandrelli, 77enne di Osimo, residente in una palazzina di via Alcide De Gasperi. Con lei vive il figlio, portatore di handicap dalla nascita, Michele Frezzotti, 52 anni.