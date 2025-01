Thesocialpost.it - Cadavere avvistato in un canale a Milano: intervento dei vigili del fuoco

È statonel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, ildi un uomo in undi irrigazione situato alla periferia ovest di, in via Lucio Cornelio Silla. L’allarme è scattato immediatamente, con una segnalazione che ha mobilitato idel, intervenuti sul posto con le squadre di sommozzatori.Le operazioni di recupero si sono svolte sotto il coordinamento delle autorità locali, con la partecipazione di esperti per gestire la situazione in condizioni di sicurezza. Sul luogo sono intervenute anche le forze dell’ordine per avviare le prime indagini e identificare la vittima.Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sull’identità dell’uomo né sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Restano da chiarire se si tratti di un incidente, un suicidio o un evento di altra natura.