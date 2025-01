Zonawrestling.net - AEW/NJPW: Takeshita doppio campione, sconfitto Takagi a Wrestle Kingdom

Che Konosukesia uno dei talenti giapponesi più cristallini è ormai fuori discussione da molto tempo, ma le sue ultime uscite in AEW avevano lasciato un po’ l’amaro in bocca. Non tanto perché le sue difese del titolo International siano state di bassa qualità, ma ormai l’Alpha ci aveva abituati a match da 5 stelle, e gli scontri con Powerhouse Hobbs, e soprattutto Ricochet e Adam Cole hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. E così le aspettative per il suo incontro acontro Shingoerano davvero molto alte.Due titoli in palioSul palcoscenico del Tokyo Dome, infatti,ha messo in palio il suo AEW International Championship contro Shingo, che a sua volta ha messo sul tavolo il suo titolo NEVER Openweight. E questa volta, come previsto, l’incontro è stato esattamente come ci si poteva aspettare: una sfida colpo su colpo, in grado di accendere il pubblico giapponese con diversi near fall, con l’incontro che sarebbe potuto andare in qualsiasi direzione.