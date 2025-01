Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2025 ore 08:45

Leggi su Romadailynews.it

DEL 3 GENNAIO ORE 08.35 ARIANNA CAROCCIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMATTINATA COMPLICATA QUELLA DI OGGI SULLA A1 FIRENZE, CI SONO INFATTI ANCORA DIFFICOLTÀ DI CIRCONE PER UN INCIDENTE CHE SI È VERIFICATO AL KM 426+000. ATTUALMENTE SONO 5 I KM DI CODA TRA CHIUSI E FABRO VERSO. IL TRAFFICO NON È PIÙ BLOCCATO, MA SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA. A CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SI CONSIGLIA DI USCIRE A CHIUSI, SEGUIRE LE INDICAZIONI PER CHIUSI SCALO – PONTICELLI E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A FABRO.PER IL RESTO LA CIRCONE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE, NESSUNA SEGNANE DI RILIEVO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA.TUTTAVIA, IN QUESTE ORE STA PIOVENDO SU GRAN PARTE DEL, DUNQUE ATTENZIONE E MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA.