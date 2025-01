Justcalcio.com - TS – “Non so se ci sarà in finale”

2025-01-03 01:06:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport:Inzaghi su Juve-Milan“Stasera abbiamo avuto un atteggiamento ottimo, abbiamo messo corsa, aggressività, determinazione – ha aggiunto in conferenza stampa – . Abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi, sappiamo di aver fatto un piccolo passo ma sappiamo che quello importantein. Vincere la Supercoppa è diventato molto più importante che in passato, fare due gare in 3-4 giorni è molto difficile. Mkhitaryan e DeVrij? Assolutamente tanto, se penso a De Vrij è un giocatore fortissimo, come per esempio Acerbi che sta mancando. Stasera avrei voluto farlo riposare, ma avevo Bastoni un po’ affaticato, senza allarmi, ma ho preferito toglierlo. Chi sceglierei fra Juve e Milan? Fortunatamente ho fatto tante finali grazie a questi ragazzi.