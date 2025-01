Sport.quotidiano.net - Serie D. "È una Civitanovese che merita di più»

Rumors confermati, sarà proprio Daniele Fontana il vice di mister Stefano Senigagliesi. Fontana,doc, da giocatore ha vestito la maglia dal 1994 al 1996 e dal 2003 al 2005. Si tratta della prima esperienza da allenatore in seconda, mentre come primo è stato al Monturano (Eccellenza) e alla Torrese (Promozione), quindi nel settore giovanile rossoblù. "È un piacere venire alla– ha affermato a caldo –, la squadra della mia città e in cui ho giocato. Quando il presidente Profili mi ha contattato non ci ho pensato due volte". Ieri primo allenamento dell’anno per Visciano e soci, ma anche prima seduta per Fontana da vice allenatore rossoblù. A parte l’infortunato Padovani, tutti gli altri componenti della rosa hanno svolto la partitella e questo lascia ben sperare in vista del match di domenica contro la seconda della classe, L’Aquila 1927 (14.