Nuovo programma di Meghan Markle su Netflix la Lucarelli | Ma non voleva privacy?

Uno dei primi propositi del 2025 diè probabilmente riaccendere i riflettori su se stessa. La moglie del principe britannico Harry ha diffuso, con la collaborazione di, il trailer del suo. S'intitola With Love,e la vedrà ovviamente protagonista, alle prese con i fornelli e con focus sul giardinaggio. La notizia in qualche modo ha sorpreso Selvaggia, giornalista de Il Fatto Quotidiano. Attraverso il suo profilo Instagram, laha infatti lanciato una stoccata all'ex attrice statunitense: "Ma lei non era quella cheuna vita lontana dagli sguardi della gente, che invocava lae chiedeva di vivere una vita da persona normale? Siamo già al secondo documentario dentro casa sua".