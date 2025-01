Thesocialpost.it - “Non mi sento molto bene”: Gianfranco muore in vacanza mentre gioca a padel

Leggi su Thesocialpost.it

Caufin: Una Vita Interrotta Improvvisamente sui Campi daLa comunità di Albaredo di Vedelago, in provincia di Treviso, è sotto shock per la tragica e improvvisa scomparsa diCaufin, 50 anni, colto da un arresto cardiaco fulmineova acon amici e colleghi. La tragedia è avvenuta giovedì sera, 2 gennaio, presso i campi della Domusdi Loreggia, nel Padovano, durante una serata che doveva essere di svago e sport.La Tragedia in Campo, dipendente della 3dz di Castelfranco Veneto, aveva deciso di festeggiare l’inizio del nuovo anno con una partita diin compagnia degli amici di lavoro. Purtroppo, pochi minuti dopo essere entrato in campo, si è fermato dicendo: «Aspettate, non mi. Mi fermo un attimo». Subito dopo, si è accasciato al suolo.