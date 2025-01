Lettera43.it - Meloni: «Musk? Lo chiamavano genio, ora viene dipinto come un mostro»

In una lunga intervista a 7, in cui ha affrontato vari temi, Giorgiaha definito Elon«una grande personalità del nostro tempo» e «un innovatore straordinario» che «ha sempre lo sguardo rivolto al futuro». Parlando col settimanale del Corriere della Sera, la premier ha poi aggiunto: «Trovo naturale poter dialogare con lui. Certo, ci sono cose su cui il nostro punto di vista è più simile, altre che ci vedono più distanti, ma questo non impedisce il confronto. E mi fa abbastanza sorridere chi fino a ieri esaltavaune oggi invece lo dipingeun, solo perché ha scelto il campo ritenuto ‘sbagliato’ della barricata».Elon(Getty Images).: «Togliere la fiamma dal simbolo di FdI? Mai stato all’ordine del giorno»ha poi fatto un bilancio dei suoi primi due anni a Palazzo Chigi: «Gli italiani ci hanno chiamato a governare l’Italia in una fase estremamente complessa, e in questa complessità abbiamo sempre cercato di muoverci seguendo un’unica bussola, quella dell’interesse nazionale.