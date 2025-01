Oasport.it - LIVE Musetti-Munar 6-2 5-6, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: lo spagnolo salva due palle break sul 5-5

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Perde la pazienza e spara via il dritto.40-15 Il dritto difinisce largo: dueper approdare al tie.30-15 Servizio vincente per.15-15 Bel dritto e poi schiaffo al volo per.0-15 Devastante dritto lungolinea di.6-5. Fantasticoche sida 15-40 e chiude il game con uno scambio tutto in spinta.A-40 Servizio e dritto perche si stando alla grande.40-40 Pesantissima la risposta di dritto di.A-40 Coraggiosocon la smorzata in uscita dal servizio, scelta che sorprende.40-40 Prima vincente diche riesce a risalire.30-40 Resta sulla riga l’attacco disulla risposta bloccata di.15-40 Doppio fallo sanguinoso perche concede duein un momento delicatissimo.