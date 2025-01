Quotidiano.net - L'Epifania, un momento speciale da vivere in tutta Italia

La Befana è una tradizione molto sentita nel nostro Paese: in occasione del 6 gennaio, sono diverse le cittàne dove si svolgono eventi e feste che rendono questa ricorrenza ancora più. Tra le città con le celebrazioni dell'più belle c'è sicuramente Bologna: qui, la Befana viene festeggiata con eventi dedicati ai più piccoli, come sfilate e spettacoli nel centro storico. La città è famosa anche per le sue tradizioni gastronomiche legate a questa festività e il Certosino è fra i dolci da provare. La Festa della Befana a Firenze è invece caratterizzata da una grande sfilata di figuranti in costumi storici e da eventi che animano le piazze; sicuramente il più atteso è quello che culmina con la "Befana" che scende dal campanile di Giotto in Piazza della Signoria. Restiamo in Toscana e precisamente a Siena, dove la Befana viene festeggiata con eventi che coinvolgono anche la tradizione del Palio.