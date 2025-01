Metropolitanmagazine.it - Leonardo da Vinci, 529 anni fa il fallimento di un esperimento sulle macchine volanti

Nello spazio di Metropolitan Today di oggi, ricordiamo il 3 gennaio 1496 quandodasperimentava, senza successo, una delle sueche aveva progettato studiando il volo degli uccelli.da, il fallitodel 1496dida, fonte forlimpopolicittartusiana.itIl 3 gennaio del 1496Dasperimentò senza successo una delle sue. Si trattava di una macchina azionata da un rotore mosso da quattro uomini che era destinata a fallire perchè il corpo del veicolo ruotava in direzione opposta al rotore. Questa fu solo una delle diversecheprogettò spinto dalla sua ossessione per il volo degli uccelli. Il celebre artista, ingegnere ed inventore si dedicò minuziosamente allo studio dei volatili tanto che aveva ipotizzato l’idea di realizzare un vero e proprio trattato diviso in diversi volumi.