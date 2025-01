Ilgiorno.it - L’antenna contestata. Ricorso al Tar dopo le firme

Prima leper una petizione, poi ilai giudici del Tar. È cominciata la rivolta dei liernesi ma non solo contro il ripetitore per cellulari vista lago spuntato all’improvviso, all’insaputa di tutti, anche del sindaco, lungo il Sentiero del viandante. È un traliccio alto una trentina di metri, che deturpa irrimediabilmente uno dei paesaggi e degli skyline più belli del lungolago di Como, tra l’altro lungo un percorso, il Sentiero del viandante appunto, che è stato il primo ad essere certificato dai cultori del Touring Club Italiano. Per chiedere di spostarealtrove, in un punto meno impattante, i residenti della frazione di Genico, dove il ripetitore è stato impiantato, hanno lanciato una sottoscrizione online, già firmata da centinaia di persone. "Nessuna informazione preventiva ai cittadini – denuncia i firmatari -.