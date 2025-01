Lanazione.it - L’addio alla zia e alla nipote. Le sepolture in Senegal

SANTA CROCEMame Badiane e Sokhna, zia emorte nel tragico incidente di domenica scorsa sulla variante Aurelia a Viareggio, verranno sepolte in. Appena la Procura di Pisa darà il nulla osta al dissequestro delle salme ci sarà il trasferimento nel Paese di origine organizzato da un’impresa funebre specializzata. E’ probabile che questo possa avvenire l’inizio della prossima settimana. Intanto sono stati dimessi dall’ospedale e hanno fatto ritorno a casa, in via Leoni a Santa Croce, Meissa Mbaye e le due figlie di 7 e 12 anni rimasti feriti nell’incidente. Stanno bene anche se sono sotto choc. L’uomo, marito di Mame Badiane Thioune e zio di Sokhna Thioune, eraguida dell’auto che ha tamponato un altro veicolo prima di ribaltarsi. La comunitàese si è stretta attorno a lui e alle due bambine rimaste senza madre.