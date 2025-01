Tvplay.it - La stella francese svela: “Giuntoli mi voleva al Napoli”, il retroscena

Un passato al PSG e la possibilità di arrivare in Italia per indossare la maglia del, poi la stima di Claudio Ranieri nei suoi riguardi: il giocatore racconta i tanti.Occasioni, incontri fortunati, passioni che restano. La carriera di un calciatore è fatta di tanto oltre al talento. Una serie di coincidenze che consentono di vivere esperienze uniche oppure di mancare opportunità che avrebbero potuto comportare una svolta ulteriore. Succede a tutti, anche a un difensore che può vantare 20 titoli in bacheca a 32 anni e il desiderio di mettersi ancora in gioco.La: “mial”, il(LaPresse) – tvplay Classe 1992,, terzino di spinta rapido e con ottima propensione offensiva. Si tratta di Layvin Kurzawa, la cui ultima esperienza professionale si è conclusa al PSG nella stagione 2023-24, poi è rimasto svincolato alla ricerca di squadra.