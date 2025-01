Top-games.it - La classifica dei 5 horror più belli secondo Top Games

Leggi su Top-games.it

Amici di Topbentrovati per una nuova, oggi vi elencheremo i 5piùla nostra redazione.I videogiochisono un genere che mette alla prova il coraggio e la resistenza dei giocatori, immergendoli in atmosfere cupe, inquietanti e spaventose. Tra i tanti titoli del panorama videoludico ne abbiamo selezionati cinque che riteniamo i piùe memorabili.Silent Hill 2, sempre tra glimiglioriSilent Hill 2 è ilcapitolo della celebre sagadi Konami, uscito nel 2001 segue le vicende di James Sunderland, un uomo che riceve una lettera della sua defunta moglie che lo invita a raggiungerla nella città di Silent Hill.James si avventura così in un incubo fatto di mostri, enigmi e rivelazioni sconvolgenti, mentre cerca di scoprire la verità sul suo passato e sul suo rapporto con la moglie Mary.