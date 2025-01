Quotidiano.net - Jennifer Aniston, il segreto per rimanere in forma in un superdrink

Milano, 3 gennaio 2025 –, la celebre star di Friends, affronta il passare del tempo a colpi di allenamento e un regime alimentare che inizia con un drink speciale a colazione. All'età di 55 anni , l'attrice ha condiviso con People i segreti della sua routine mattutina e il programma che le ha trasto il corpo. Ecco come mantiene la suastraordinaria, tra un superfood e il rivoluzionario allenamento funzionale Pvolve. Unper iniziare la giornata La giornata diinizia sempre con una bevanda speciale . L'attrice prepara un drink a base di ARMRA Colostrum, un integratore in polvere ricavato dal colostro bovino , mescolato con acqua a temperatura ambiente e il succo di un limone intero. Soprannominato “l'oro liquido”, il colostro è un superfood bioattivo amato da molte celebrità per i suoi benefici rigeneranti.