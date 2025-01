Io devo uscire è così Grande Fratello Helena Prestes è certa di essere eliminata | la confessione a Eva

Leggi su Caffeinamagazine.it

Negli ultimi giorni,è diventata una delle protagoniste più discusse del2024, non solo per le sue interazioni con gli altri concorrenti, ma anche per un episodio drammatico che ha scosso la casa. Dopo una serie di discussioni accese, la modella brasiliana ha vissuto un attacco di panico in confessionale, un evento che ha sollevato preoccupazioni tra il pubblico e i suoi compagni di gioco. La tensione nella casa è aumentata in seguito a un acceso confronto trae Shaila Gatta. >> “Convocato in confessionale”., Giglio chiamato dagli autori: “Una cosa importante”Durante l’ultima puntata, Shaila ha criticatoper il suo interesse nei confronti di Zeudi Di Palma, insinuando che stesse cercando di sfruttare la situazione per emergere nel gioco.