I 5 colori moda che domineranno il 2025

Considerando il ruolo predominante del quiet luxury nelladelle ultime stagioni, il colore non ha esattamente giocato un ruolo di primo piano nelle tendenze. Nero, grigio, marrone e blu navy hanno dominato per tutto l’anno, tingendo di sobrietà tutto, dai capispalla e le calzature ai costumi da bagno e agli abiti. Le uniche eccezioni, rosso e bordeaux, sono comunque relativamente neutre rispetto ad altre presenti nella ruota cromatica. Tuttavia, un cambiamento è all’orizzonte, e le sfilate Primavera Estatelo hanno annunciato condidecisamente più vivace. Bordeaux colore dell’autunno: cinque idee per indossarlo al meglio X Lacomanda colore e i designer hanno risposto con nuance a tratti scontate, ma accattivanti e dolci, perfette per reintrodurre un po’ di vivacità nei guardaroba senza esagerare.