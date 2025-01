Guardie Ittiche Regionali Fipsas | 40mila euro di multe nel 2024

Leggi su Ilfaroonline.it

Latina, 3 gennaio 2025 – Ilsi chiude con un bilancio decisamente positivo per le, che ha continuato a implementare un’azione di prevenzione e repressione dei reati ambientali e lotta alla pesca di frodo, rispondendo in modo sempre più mirato e tempestivo alle necessità della comunità. Grazie a un impegno costante e a un coordinamento efficiente, lehanno controllato 700 pescatori e redatto 300 verbali per un totale di40.000 e oltre 250 kg di pesce reimmesso.80 quelle verbalizzate perché trovate senza licenza, 37 verbalizzate per pesca notturna, 3 per pesca in epoca di divieto e attrezzi non consentiti, 80 sanzioni per assenza di tesserino segnacature o tesserino non compilato,76 verbali per aver utilizzato più attrezzi da pesca in maniera errata.