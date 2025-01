Calciomercato.it - Giuntoli demolito: “Ha sbagliato quasi tutto, meglio che non faccia il DS della Juve”

Leggi su Calciomercato.it

Nella nuova puntata diZone dito puntato contro l’operatodirigenza bianconera, ma non solo: anche Thiago Motta non è esente da criticheUn match cruciale per lantus: in palio c’è il primo trofeostagione. I bianconeri, vincitoriCoppa Italia, devono superare il Milan in semifinale di Supercoppa Italiana per raggiungere l’Inter in finale.Cristiano(LaPresse) – Calciomercato.itUn match di cui ha parlato anche Giancarlo Padovan. Il noto giornalista è intervenuto aZone, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it e ha parlato siasfida tra bianconeri e rossoneri in programma in Arabia Saudita, ma anche di quella che fino ad ora è stata la stagione. A tal proposito Padovan non ha risparmiato critiche a Cristiano, bocciandocompletamente il mercato bianconero e l’operato del dirigente.