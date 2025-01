Lanazione.it - Firenze, devastato il bar del presidente di Confcommercio: "È la 22esima volta"

, 3 gennaio 2025 – E' la ventiduesimain poco più di 30 anni che Aldo Cursano,die titolare del Caffè Le Rose in piazza dell'Unità si ritrova a fare i conti con la sgradita visita dei ladri. L'ultimo episodio questa notte. Sul posto la polizia. Secondo quanto ricostruito, ignoti, dopo aver scavalcato il cancello che delimita lo spazio esterno, avrebbero prima provato a sfondare la porta principale senza successo. Subito dopo, si sarebbero muniti di sanpietrini e, servendosi dei tavolini del bar come scala, avrebbero infranto l'arcata superiore della porta a vetri per poi entrare. Unaall'interno i malviventi hannoil locale per fuggire palmari, cellulari aziendali, tablet oltre al solito fondo cassa, caramelle, gomme da masticare, cioccolatini e bibite che erano nel frigo.