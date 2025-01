Corrieretoscano.it - Empoli ancora ‘Città che legge’. Torna dal 9 all’11 maggio il Leggenda Festival

– Le tante iniziative legate al mondo della lettura hanno permesso adla conferma del titolo di Città che legge. Dal 9il. Il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) ha diramato l’elenco dei Comuni per il triennio 2024, 2025 e 2026, in base ai requisiti raccolti da un avviso pubblico lanciato a novembre scorso. Tra questi c’è anche.La notizia di per sé certifica il grande valore che la lettura ha all’interno della vita culturale del territorio. Inoltre permette anche la partecipazione al bando di finanziamento Città che legge per progetti dedicati proprio alla promozione della lettura.E parlando di iniziative culturali, da mesi è in moto la macchina organizzativa che porterà alla nuova edizione, l’ottava, didella lettura e dell’ascolto.