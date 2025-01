Nerdpool.it - 1922, 1979, 2024: Nosferatu resiste al tempo

Murnau, Herzog e ora Eggers: tre registi che hanno messo in scena la loro interpretazione del celeberrimo romanzo di Bram Stoker, Dracula. La storia rappresentata è pressoché sempre la stessa: una giovane coppia viene separata all’improvviso da un incarico del marito: egli dovrà viaggiare fino in Transilvania per lavoro, dove incontrerà un conte, che si rivelerà essere un vampiro. Gli stili, però, sono profondamente diversi, e così i risultati e gli effetti sul pubblico.il vampiro, Friedrich Wilhelm MurnauQuello delè uno dei film che hanno segnato la storia del cinema, uno di quei film che vengono studiati e approfonditi nei libri e nelle lezioni universitarie. È forse il più famoso esempio di cinema espressionista tedesco, eppure, nel corso degli anni, ha avuto parecchi problemi ed è arrivato fino a noi grazie ad una sola copia clandestina, salvata da Murnau stesso.