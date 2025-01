Ilrestodelcarlino.it - Ucciso a Rimini da un carabiniere, chi era l’accoltellatore: l’arrivo irregolare in Italia e lo status di rifugiato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 gennaio 2025 – Si chiamava Muhammad Sitta,egiziano di 23 annia colpi di pistola da unin mezzo alla strada principale di Villa Verucchio, una piccola frazione nel bel mezzo dell’hinterland Riminese, dopo aver accoltellato 4 persone in strada. In quell’entroterra dove Sitta si era stabilito da un paio di anni. Dal 2022, quando la storia dell’egiziano ininizia con un trasferimentoper poi continuare con una richiesta di protezione internazionale, concessa. Un, Sitta, che come tale rientrava anche in un progetto ministeriale per l’inserimento sociale. Il luogo dell’assalto nel centro di Villa Verucchio: sulla destra, la jeep dei carabinieri copre il cadavere È così che il 23enne aveva trovato l’alloggio in cui viveva presso una cooperativa sociale, con appartamenti nella frazione di Villa Verucchio.