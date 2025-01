Gossipnews.tv - Torna l’Amore a Uomini e Donne: Brando e Raffaella Di Nuovo Insieme!

Leggi su Gossipnews.tv

Un video spopolato sui social discatena i fan: è un ritorno di fiamma con. Ecco che cosa è accaduto!Un video pubblicato sui social ha riacceso i riflettori su una delle coppie più discusse diEphrikian, ex tronista del celebre dating show di Maria De Filippi, ha condiviso un filmato che ha mandato i suoi follower in fibrillazione. La breve clip mostra una donna di spalle, scatenando speculazioni sul possibile ritorno di fiamma conScuotto, sua ex corteggiatrice con cui aveva interrotto ogni rapporto pochi mesi fa.La didascalia scelta da, “Indovina chi.”, è bastata a infiammare i social. Molti fan hanno notato dettagli che rimandano a, come i capelli rossi della donna ripresa. A questo si aggiunge una story pubblicata dallo stesso, che mostra le gambe di una donna seduta accanto a lui in auto.