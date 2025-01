Rissa di Capodanno in provincia di Latina | almeno 10 persone coinvolte all’esterno di un noto locale

Leggi su Dayitalianews.com

Notte movimentata al Bajamar: scontro fuori daldopo una lite internaQuella che doveva essere una notte di festa per accogliere il nuovo anno si è trasformata in un episodio di violenza a Formia. Durante l’evento diorganizzato presso il Bajamar,hotel della città, una lite all’interno delsi è trasformata in unafuori dalla struttura, coinvolgendo circa una decina di.Dalla lite alla violenzaL’episodio è iniziato con toni accesi e parole pesanti tra alcuni clienti all’interno del. Il personale è intervenuto per calmare la situazione e apparentemente tutto sembrava rientrato. Tuttavia, una volta usciti, i protagonisti della lite hanno dato vita a una violentache ha costretto molti avventori a evacuare ilper paura di essere coinvolti.