Quatto colpi di pistola contro la sua segreteria, ennesima intimidazione contro l'M5s Cambiano

Nel 2016 gli avevano bruciato la casa di campagna. Oggi hanno sparato quattrodila vetrata della suaa Licata. Per il deputato regionale siciliano del Movimento Cinque Stelle, Angelo, 43 anni, ex sindaco della città dell’Agrigentino, le intimidazioni mafiose non finiscono mai. Colpa, o meglio, merito, del suo impegno nella lottal’abusivismo edilizio.“di arma di fuocogli uffici del nostro deputato regionale Angelo, che in passato è stato già vittima di intimidazioni per aver fatto demolire immobili abusivi. Angelo, il Movimento è al tuo fianco, non abbasseremo mai la testa in ogni angolo del Paese”, ha scritto sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte.“Se qualcuno pensa di intimidirlo, dovrebbe già sapere che Angelo non ha mai fatto passi indietro davanti a simili episodi, anzi lo hanno sempre fortificato.