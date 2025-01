Oasport.it - Lorenzo Musetti apre con una vittoria: “Avevo vibrazioni positive. Anno nuovo, look nuovo”

ha regolato il canadese Gabriel Diallo in due set e si è così qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong. Il toscano ha aperto nel miglior modo possibile la propria stagione in singolare, imponendosi sul cemento della località cinese con il punteggio di 6-4, 6-3 e proseguendo così la propria avventura in terra asiatica. L’azzurro tornerà in campo venerdì 3 gennaio per affrontare lo spagnolo Jaume Munar, che ha avuto la meglio sul portoghese Nuno Borges per 6-3, 7-5.Il numero 16 del mondo, che vincendo il torneo opererebbe un doppio sorpasso nel ranking ATP ai danni del britannico Jack Draper e del francese Ugo Humbert, sta scaldando il motore in vista degli Australian Open, primo Slam di questa annata agonistica in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio.