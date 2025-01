Calciomercato.it - Inzaghi: “Non c’è stata partita”. Ma Gasperini attacca: “Era fallo netto”

Leggi su Calciomercato.it

Inter-Atalanta: le dichiarazioni dei due tecnici dopo la semifinale di Supercoppa decisa dalla doppietta di DumfriesL’Inter vola in finale di Supercoppa trascinata da Dumfries, autore di una doppietta. “Non c’è”, ha esordito un soddisfattoal microfono di ‘Mediaset’ dopo il successo per 2-0 sull’Atalanta. Il tecnico nerazzurro ha poi subito preso le difese di Lautaro Martinez. L’argentino ha sbagliato l’impossibile, complice anche un grande Carnesecchi.Inter-Atalanta 2-0, le dichiarazioni di– calciomercato.it“Carnesecchi ha fatto due parate straordinarie. Noi dipendiamo tanto dai nostrinti, loro devono lavorare tantissimo per noi. Il gol è importantissimo, tuttavia la cosa più importante è che l’Inter vinca le partite“. A proposito dinti, è a rischio per la finale di lunedì Marcus Thuram.