Il sogno di Gorizia e Nova Gorica. Due città, una capitale senza confini

È lain cui poteva accadere che "uno sloveno fosse professore di francese nello Staatsgymnasium con degli studenti italiani, parlando tedesco", in cui il padrone dell’osteria "sapeva il tedesco, il friulano, l’italiano, naturalmente lo sloveno, il croato."; è la, anche, che viene maledetta nella più struggente canzone antimilitarista del ‘900, quella che a un certo punto dice, puntando il dito sui generali: “Voi chiamate il campo d’onore / questa terra di là dei/ Qui si muore gridando assassini / maledetti sarete un dì”. Il 2025 sarà l’anno di, proclamataeuropea della cultura con la gemella(pronuncia gorìza), creata dalla Jugoslavia per dare un centro urbano ai sobborghi rimasti al di là del confine tracciato nel 1947, quandosubì lo strazio di una mutilazione che non accontentò nessuno.