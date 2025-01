Ilnapolista.it - I calciatori “scanner” vedono tutto prima degli altri. Xavi: «Giravo la testa anche più di 500 volte a partita»

Leggi su Ilnapolista.it

The Athletic dedica un pezzo aiche sono stati”, ovvero coloro che prevedevano già cosa avrebbero dovuto fare una volta che la palla era in loro possesso. Tra questi, Lampard,, Messi, mail vincitore dell’ultimo Pallone d’oro Rodri.I”,: «Mi chiamavano la ragazza dell’esorcista per quantegirassi lain campo»Fu proprio Lampard a scoprire che lo spagnolo del City faceva parte di questa tipologia di, in una masterclass tenuta con i centrocampisti:«Ho fatto una corsa di 50 secondi, lui è andato in profondità, ha preso palla, ha controllato cosa accadesse alle sue spalle cinquee poi ha messo Gundogan davanti alla porta. Penso che sia qualcosa che viene naturale ad alcune persone edevono lavorarci sopra.