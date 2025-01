Lanazione.it - Gli ospiti della Rsa di Terranuova si raccontano con il progetto ‘Casa’

Arezzo, 2 gennaio 2025 – GliRsa disicon ilLunedì 6 gennaio 2025, alle ore16 verrà presentato “Casa”, opera audiovisiva che è il risultato di un percorso laboratoriale svolto con gli utentiRSA Don Amelio Vannelli, di, da marzo a maggio 2024. L’iniziativa si è svolta nell’ambito delOssigeno - Respirare parole, contagiarsi di storie del Comune diBracciolini ebiblioteca Le Fornaci, in collaborazione con MACMA e in partenariato con alcune realtà del territorio come Arkadia Onlus e Coop21. Obiettivo principale delè stato quello di promuovere un’idea di lettura come momento vitale e rigenerante, elemento che crei riflessione e consapevolezza, che dia respiro e apra porte e orizzonti, che dia quindi ossigeno, per chiunque e ovunque.