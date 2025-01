Ilgiorno.it - Gardone, operata ma resta la gravissima la bimba ferita da un colpo di pistola. Indagato il papà

Valtrompia (Brescia), 2 gennaio 2025 -no gravi le condizioni della bambina di tre anni che ieri pomeriggio aValtrompia, nel Bresciano, è rimastada undipartito accidentalmente dalladel padre. La piccola è stata sottoposta all'ospedale di Bergamo ad un intervento chirurgico alla testa al Civile di Brescia e attualmente si trova in terapia intensiva. , bambina di 3 anni si spara con latrovata in casa,Valtrompia 01 gennaio 2025. Ph Only Crew Filippo Venezia Fotolive La Procura La Procura di Brescia ha iscritto il padre nel registro degli indagati con l'ipotesi di lesionise e omessa custodia dell'arma. Padre e madre della bambina sono stati interrogati dai carabinieri e ricostruito quanto, secondo loro, accaduto ieri pomeriggio.